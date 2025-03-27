Потрясіння від мит позначилися на країнах Азії.

Японія розглядає "всі можливі варіанти" відповіді на 25%-ві мита президента США Дональда Трампа на імпорт автомобілів. Південна Корея розробляє комплекс заходів підтримки автовиробників.

Видання Financial Times пише, що акції японських автовиробників впали на 2-5% після оголошення введення мит США.

"Нам потрібно подумати про найкращий варіант для національних інтересів Японії. Ми розглядаємо всі варіанти, щоб знайти найбільш підходящу відповідь", - заявив прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба.

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Головний прес-секретар Йосімаса Хаясі назвав мита, які вдарять по двигуну японської економіки, "вкрай сумними". Він додав, що нова торговельна політика адміністрації Трампа може серйозно вплинути на двосторонні зв'язки, світову економіку і багатосторонню торговельну систему.

Японія незадоволена митами США

Японія доклала чимало зусиль, щоб домогтися від Вашингтона звільнення від митних тарифів, підкреслюючи свій статус найбільшого постачальника прямих іноземних інвестицій у США. Хоча японські автовиробники побудували значні виробничі потужності в США, їхні ланцюжки поставок значною мірою залежать від Канади та Мексики.

Японія є найбільшим експортером готових автомобілів до США після Мексики, де японські компанії є домінуючими виробниками. У 2024 році Японія відправить до США автомобілів на 40 мільярдів доларів, що становитиме 28,3% від загального обсягу її експорту до США.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що вплив на японський експорт може бути "значним", оскільки автомобілі та запчастини становлять таку велику частку експорту до США.

Однак загальний вплив на економіку буде "дещо обмеженим", оскільки Японія не втратить конкурентоспроможність порівняно з іншими країнами, що імпортують автомобілі, і, на їхню думку, зниження ВВП становитиме 0,1 відсоткового пункту.

Реакція Південної Кореї

Потрясіння від мит позначилися і на інших країнах Азії. Акції найбільших південнокорейських автовиробників впали, причому акції Hyundai та її дочірньої компанії Kia подешевшали 27 березня приблизно на 4%.

Видання Bloomberg пише, що уряд Південної Кореї розробить заходи з надання допомоги автомобільній промисловості до квітня.

"Є побоювання, що мита США створять значні труднощі для експорту наших автомобільних компаній у США", - сказав міністр промисловості Південної Кореї Ан Дук Гин.

За даними Управління міжнародної торгівлі Міністерства торгівлі США, торік Південна Корея поставила в США автомобілів на 36,6 мільярда доларів, ставши третім за величиною експортером після Мексики і Японії.

Мита Трампа на авто - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на всі автомобілі, які імпортуються з-за кордону. Нові мита набудуть чинності 2 квітня. Стягувати їх почнуть уже наступного дня. За словами Трампа, цей крок може принести США дохід від 600 мільярдів доларів до 1 трильйона доларів протягом наступних двох років.

Раніше представники автомобільних компаній висловили занепокоєння щодо планів Трампа про ведення мит. Вони попередили, що рішення нової адміністрації підвищать ціни на автомобілі.

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