Сенатор, який очолював республіканців протягом майже 20 років, знову виступив із критикою Трампа.

Колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл попередив, що американські учасники переговорів, які намагаються завершити війну в Україні, можуть призвести до ситуації, коли "Росія переможе, а Америка програє", якщо погодяться на угоду, що забезпечує лише "ілюзорний мир".

Макконнелл висловився у відповідь на нещодавні події, включно з публічною доганою президента США Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського в Білому домі та заявою Кремля про те, що зовнішньополітичний розворот адміністрації Трампа щодо війни "значною мірою збігається з нашим баченням", пише The Hill.

"Коли американські чиновники домагаються прихильності противника за рахунок союзників. Коли вони насміхаються над нашими друзями, щоб вразити ворога. Вони демонструють своє ганебне невігластво", - зазначив він.

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За словами Макконнелла, якщо США не змінить свій курс, то на них чекає результат із заголовком про "перемогу Росії та програш Америки".

"Ілюзорний світ, який підриває довіру до Америки, залишає Україну під загрозою, послаблює наші союзи і надихає наших ворогів", - попередив він. До того ж, екслідер республіканців у Сенаті нагадав про ситуацію напередодні Другої світової війни. Тоді світ теж намагався умиротворити Гітлера.

І знову наголосив, що відправка військової допомоги Україні обходиться США значно дешевше, ніж втягування у війну в Європі. Макконнелл також засумнівався в тому, що радники Трампа дійсно прихильні до військового стримування і принципу "миру через силу".

"Занадто багато хто, хто говорить ці слова - особливо серед радників президента - не готові мобілізувати ресурси і національну волю, які для цього потрібні", - додав Макконнелл.

Інші новини в контексті відносин США-Україна

Раніше УНІАН повідомляв, що у Трампа остаточно відкинули "мир за 24 години" і озвучили нову стратегію. Тепер Білий Дім обіцяє домагатися миру в Україні "стільки, скільки буде потрібно". Відповідну заяву зробив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою.

Крім того, нова угода про надра стала черговою спробою Трампа принизити Україну. Українські чиновники вже засудили вимоги США, які виходять далеко за рамки угоди, укладеної минулого місяця, назвавши їх "огидними".

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