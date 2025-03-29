Він звинуватив їх у "ганебній наївності".

Колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл розкритикував позицію нової адміністрації Білого дому щодо війни в Україні.

Як передає New York Post, він виступив із промовою під час отримання нагороди від Фундації "США-Україна". На думку Макконнелла, американський президент Дональд Трамп прагне "ілюзорного миру" з кремлівським правителем Путіним, а його радники не готові мобілізувати ресурси для стримування супротивників країни.

Політик вважає, що підхід Білого дому до війни в Україні не лише підриває довіру до Штатів, а й залишає Україну під загрозою, послаблює альянси та підбадьорює ворогів. Мало хто заслуговує на мир більше, ніж українці, які відчуваються його відсутність найбільш гостро, додав він:

Відео дня

"Коли вони стоять на руїнах своїх будинків, своїх шкіл і своїх церков. І коли вони прощаються з дітьми чи батьками, які вирушають на фронт. Деякі з них ніколи не повернуться. Якщо є хтось, кому я повірю на слово, коли вони кажуть, що хочуть миру, то це люди, у яких цей мир вкрали. Народ, чия унікальна ідентичність змушувала кремлівських тоталітаристів - знову і знову - морити голодом, підкорювати і намагатися знищити його".

За його словами, випрошування прихильності супротивника за рахунок союзників та знущання з друзів є виявом ганебної наївності.

"Відрізати Україну - це вдарити собі в спину. Так само, як і приниження союзників, які боролися і вмирали пліч-о-пліч з нами. Американці мають бути небезпечними союзниками. Настільки небезпечними, щоб вороги демократії, суверенітету і вільної торгівлі не наважувалися сумніватися в наших зобов'язаннях або в нашій рішучості", - додав Макконнелл.

Відставка Макконнелла

Як відомо, політична кар'єра сенатора тривала понад 40 років, що зробило його однією з найпомітніших фігур сучасного американського консерватизму.

Мітч Макконнелл завжди займав проукраїнську позицію та підтримував надання військової допомоги країні, оскільки важав, що підтримка України - це захист не лише Європи, а й американських інтересів.

Політик оголосив про свою відставку з посади лідера республіканців у Сенаті 28 лютого 2024 року. Він залишався на посаді до листопада, коли Республіканська партія обрала нового лідера. При цьому він залишився сенатором від Кентуккі та продовжив працювати в Конгресі США.

Вас також можуть зацікавити новини: