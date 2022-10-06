Кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Франція не буде автоматично видавати візи росіянам, які тікають з РФ через мобілізацію.

Про це заявила заступник міністра з європейських справ Франції Лоуренс Бун, пише SchengenVisaInfo.com.

Країна буде враховувати умови кожної людини і будь-які ризики безпеки.

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"У нас є обмежені умови, за яких можуть бути видані візи. Ми подбаємо про те, щоб сюди як і раніше могли приїжджати журналісти-дисиденти, люди, що борються з режимом, художники і студенти, і будемо видавати візи в кожному конкретному випадку з урахуванням ризиків безпеки", - заявила вона.

На питання про те, чи дозволять всім втікачам залишитися в Європі, Бун відповіла, що кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Процедуру отримання шенгенської візи продовжать з 15 до 40 днів, щоб мати можливість проводити розслідування щодо людей, які просять візу або політичний притулок.

Росіяни тікають від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію.

Йшлося про необхідність мобілізувати близько 300 тисяч осіб, однак ЗМІ вважають, що ця цифра може досягти мільйона.

Відразу після цього в багатьох містах відбулися протести. Крім того, росіяни почали масово тікати в сусідні країни.

У Литві, Латвії, Естонії та Польщі оголосили, що не видаватимуть гуманітарні візи тим, хто біжить мобілізації.

В Іспанії та Німеччині кажуть, що готові прийняти таких росіян.

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