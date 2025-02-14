На Мюнхенську конференцію представники Росії не можуть потрапити без акредитації.

На Мюнхенську безпекову конференцію, яка триває з 14 по 16 лютого, не акредитували жодного представника Росії, заявив голова цієї конференції Крістоф Хойсген. За його словами, до заяв президента США Дональда Трампа про те, що на цьому заході заплановано переговори "високопоставлених" представників США, України та Росії, слід ставитися "з обережністю".

"Без акредитації сюди не потрапити", - сказав він, передає Bild.

Крім того, федеральний уряд Німеччини не видавав представникам РФ відповідні візи, підкреслив Хойсген.

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Крім того, за словами Хойсгена, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідні візи представникам російської влади.

Інші новини про Мюнхенську конференцію

Раніше УНІАН повідомляв, що Венс відмовився зустрічатися з Шольцем у Німеччині. Відсутність у планах Венса зустрічі з Шольцем у Мюнхені має показовий вигляд з огляду на те, що Німеччина є країною-господаркою заходу.

Крім того, стало відомо, що літак із Рубіо, який прямував до Мюнхена, екстрено сів у Вашингтоні. Прессекретарка Держдепу Теммі Брюс підтвердила інцидент і зазначила, що Рубіо "має намір продовжити свою подорож до Німеччини та на Близький Схід окремим літаком".

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