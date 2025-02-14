Літак з Рубіо, який прямував до Мюнхену, екстрено сів у Вашингтоні

У літака виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів, тож борт повернувся на військову базу, з якої виконував зліт.

Літак Військово-повітряних сил США, на борту якого перебував державний секретар Марко Рубіо, повернувся до Вашингтона через технічну несправність. Також на борту був голова Комітету з міжнародних відносин Сенату Джим Ріш, пише Associated Press.

Американські топчиновники прямували до Німеччини для участі у Мюнхенській конференції з безпеки. Пізно ввечері в четвер, 13 лютого, приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об’єднаної бази Ендрюс у літака C-32, переобладнаного Boeing 757, виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів. Літак був змушений повернутися.

Речниця Держдепу Теммі Брюс підтвердила інцидент і зазначила, що Рубіо має "має намір продовжити свою подорож до Німеччини і на Близький Схід окремим літаком".

Відео дня

Вона також додала, що наразі неясно, чи вплине затримка на заплановану зустріч держсекретаря Рубіо та віцепрезидента США Джей Ді Венса з президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися вранці п’ятниці у Мюнхені.

Що передувало

Відомо, що 14-16 лютого у Мюнхені відбудеться безпекова конференція. Українська влада про зустріч із російськими представниками не повідомляла. Відомо лише про те, що на полях Мюнхенської безпекової конференції мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 14 лютого у Мюнхені відбудеться зустріч представників США, України та Росії.

"Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена", – повідомив Трамп.

Вас також можуть зацікавити новини: