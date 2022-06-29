Наступний етап - це ратифікація парламентами країн-членів НАТО протоколу про вступ двох скандинавських країн.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що сьогодні лідери країн-членів НАТО офіційно запросять Фінляндію і Швецію приєднатися до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Мадриді перед початком саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар Альянсу наголосив, що лідери НАТО сьогодні ухвалять історичне рішення запросити Фінляндію і Швецію стати членами Альянсу.

Він зазначив, що це стане можливим завдяки угоді, яку досягли Фінляндія і Швеція з Туреччиною вчора, 28 червня. За його словами, ця угода є хорошою для усіх країн. Зокрема, Фінляндія, Швеція і Туреччина будуть тісніше співпрацювати стосовно обміну інформації, екстрадиції і загальної боротьби з тероризмом.

"Ми ухвалимо рішення сьогодні на саміті, щоб запросити Фінляндію і Швецію стати членами", - сказав Столтенберг.

Він сказав, що це безпрецедентно швидкий процес. "Я думаю, що складно знайти будь-який інший процес приєднання з такою невеликою кількістю тижнів між подачею заявки, що сталося у середині травня, і запрошенням, яке відбудеться сьогодні", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що після офіційного запрошення наступний етап - це ратифікація протоколу про вступ двох скандинавських країн у парламентах 30 країн-членів НАТО.

"На це завжди потрібен певний час, але я очікую, що це відбудеться доволі швидко, оскільки союзники готові пройти цей процес ратифікації якомога скоріше", - додав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Туреччина, Швеція і Фінляндія підписали тристоронній меморандум щодо заявок Стокгольма і Гельсінкі на вступ до НАТО. Туреччина раніше виступала проти вступу цих держав до Альянсу. Президент Туреччини Ердоган висловився проти приєднання двох скандинавських країн через те, що він назвав їх підтримкою "терористичних організацій", посилаючись на заборонену "Робітничу партію Курдистану" та сирійських курдів із "Загонів народної оборони", відомих за курдським скороченням як YPG.

Вас також можуть зацікавити новини: