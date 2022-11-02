Ймовірно, правий блок Нетаньягу зможе сформувати більшість в ізраїльському парламенті.

За даними екзитполів, на парламентських виборах в Ізраїлі з невеликою перевагою лідирує Правий альянс колишнього прем'єра країни Беньяміна Нетаньягу.

Про це пише The New York Times.

Опитування виборців проводилося трьома телерадіокомпаніями. Його результати свідчать про те, що партія Нетаньягу "Лікуд" фінішує першою. Ймовірно, правий блок Нетаньягу зможе сформувати більшість в ізраїльському парламенті.

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Екзитполи свідчать про те, що партія Нетаньягу "Лікуд" отримує 30-31 місце, а загалом блок Нетаньягу посідає 61-62 місце. Цього буде достатньо для формування більшості у парламенті Ізраїлю, куди входить 120 депутатів.

Водночас центристська партія чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда "Єш Атід" попередньо отримала 22-24 місця. Ширший альянс Лапіда посідає 54-55 місце.

За даними екзитполів, решту місць у парламенті отримає позафракційна партія.

Парламентські вибори в Ізраїлі

1 листопада в Ізраїлі пройшли вибори в парламент. Це вже п'яті вибори в Кнесет за останні 3,5 року.

Примітно, що 90% російськомовної спільноти Ізраїлю в питанні війни РФ проти України виступають на боці нашої країни. Щоб завоювати голоси для парламентських виборів політики дають проукраїнські обіцянки.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у його кампанії, спрямованій на те, щоб ізраїльська влада посилила військову підтримку нашої держави, є "таємна зброя". Нею він назвав посла США в Ізраїлі Тома Найдса.

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