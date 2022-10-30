США - єдина країна, до якої прислухається ізраїльська влада, зазначив український дипломат.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у його кампанії, спрямованій на те, щоб ізраїльська влада посилила військову підтримку нашої держави, є "таємна зброя".

"Таємною зброєю" є посол США в Ізраїлі Том Найдс, розповів український дипломат в інтерв’ю американському виданню The Hill.

Посол України поділився, що зустрічається з Найдсом щотижня.

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За словами Корнійчука, Штати - єдина держава, до якої прислухається Ізраїль.

"Я жартую, але я називаю його нашою "таємною зброєю". Ось чому ми обговорюємо різні заходи підтримки, і знову ж таки, нам потрібно змінити цю головну тенденцію, яка відрізняє позицію Ізраїлю від решти демократичного світу, і розширити військово-технічне співробітництво", - заявив український посол.

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18 жовтня очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно передати системи протиповітряної оборони. Таку заяву міністр зробив після того, як РФ здійснила масовані атаки на українські об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, іранськими дронами-камікадзе.

21 жовтня прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що держава не постачатиме Україні озброєння.

24 числа президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти нашій країні та визначитись: він з демократичним світом, чи заплющує очі на російський терор.

26 жовтня український лідер розповів, що українська та ізраїльська розвідки почали співпрацю, але цього замало.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, країни заходу, зокрема США та держави-члени Євросоюзу, активно надають Києву військову допомогу.

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