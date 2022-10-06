Більшість з них - діти.

У Таїланді озброєний пістолетом і ножем чоловік напав на дитячий садок, загинуло щонайменше 34 людини.

Про це пише Reuters.

Трагедія сталася в районі На Кланг, в північно-східній провінції Нонг Буа.

Відео дня

У поліції повідомили, що серед жертв вбивці було 22 дитини. Також він убив свою дружину і дитину, після чого наклав на себе руки.

За словами місцевого чиновника Джидапа Бунса, який працював в сусідньому офісі, в той момент в центрі перебувало близько 30 дітей .

"Стрілець з'явився близько обіду і спочатку застрелив чотирьох або п'ятьох співробітників дитячого садка", - сказав він, додавши, що серед них була вчителька на восьмому місяці вагітності.

Потім бойовик увірвався в замкнену кімнату, де спали діти, сказав Джидапа, щоб убити їх ножем.

Співробітник районної поліції Чаккрапхат Вічітвайдья розповів журналістам, що нападника звільнили зі служби в минулому році з причин, пов'язаних з наркотиками.

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча назвав стрілянину шокуючою.

Стрілянина в Таїланді

Нагадаємо, що в 2020 році в місті Накхон Ратчасіма військовий відкрив стрілянину в торговому центрі.

Нападник опублікував на своїй сторінці в Facebook селфі зі зброєю і написав, що втомився стріляти по людях.

У результаті нападу загинули щонайменше 26 людей. Стрілка ліквідувала поліція.

Вас також можуть зацікавити новини: