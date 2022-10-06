У Таїланді озброєний пістолетом і ножем чоловік напав на дитячий садок, загинуло щонайменше 34 людини.
Про це пише Reuters.
Трагедія сталася в районі На Кланг, в північно-східній провінції Нонг Буа.
У поліції повідомили, що серед жертв вбивці було 22 дитини. Також він убив свою дружину і дитину, після чого наклав на себе руки.
За словами місцевого чиновника Джидапа Бунса, який працював в сусідньому офісі, в той момент в центрі перебувало близько 30 дітей .
"Стрілець з'явився близько обіду і спочатку застрелив чотирьох або п'ятьох співробітників дитячого садка", - сказав він, додавши, що серед них була вчителька на восьмому місяці вагітності.
Потім бойовик увірвався в замкнену кімнату, де спали діти, сказав Джидапа, щоб убити їх ножем.
Співробітник районної поліції Чаккрапхат Вічітвайдья розповів журналістам, що нападника звільнили зі служби в минулому році з причин, пов'язаних з наркотиками.
Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча назвав стрілянину шокуючою.
Стрілянина в Таїланді
Нагадаємо, що в 2020 році в місті Накхон Ратчасіма військовий відкрив стрілянину в торговому центрі.
Нападник опублікував на своїй сторінці в Facebook селфі зі зброєю і написав, що втомився стріляти по людях.
У результаті нападу загинули щонайменше 26 людей. Стрілка ліквідувала поліція.