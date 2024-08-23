'Молюся за мир': прем'єр Індії висловився про майбутнє України

Побажання Моді залишив у книзі почесних гостей Маріїнського палацу.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді побажав Україні процвітання і миру під час свого візиту до Києва. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Президент України Володимир Зеленський зустріч високого гостя в Маріїнському палаці. Після протокольних привітань лідер Індії залишив запис у книзі почесних гостей в урочистій залі Маріїнського палацу. Зокрема він запевнив у тому, що Індія твердо віддана зміцненню зв'язків з Україною.

"Від імені народу Індії, чисельність якої складає 1,4 мільярди людей, я молюся за мир, прогрес та процвітання дружнього народу України", - йдеться у записі Моді.

Відео дня

Візит Моді в Україну

Як писав УНІАН, сьогодні у Києві з офіційним візитом перебуває прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Це перший візит індійського лідера за весь час від проголошення Незалежності України.

В межах цього візиту вже було підписано чотири документи – про міжурядову співпрацю в питаннях розвитку громад, про співпрацю у галузі сільського господарства та харчової промисловості, про культурне співробітництво, про взаєморозуміння між профільними органами щодо контролю за лікарськими засобами та обігом наркотиків.

Вас також можуть зацікавити новини: