Витік стався в результаті дій хакерів. Тепер вони продають вкрадені дані на російських і англійських форумах.

Група хакерів продає в Інтернеті секретні військові документи, в яких є дані про сучасні системи озброєння країн НАТО і, імовірно, місії Збройних сил Альянсу в країнах Балтії.

Хакерам вдалося отримати доступ до даних, пов'язаних з великим європейським виробником зброї - MBDA Missile Systems зі штаб-квартирою у Франції. MBDA визнала, що у виставленому на продаж пакеті є належні їй документи, проте запевняє, що у вкрадених файлах не було нічого секретного, передає Бі-бі-сі.

У компанії стверджують, що інформація була викрадена зі зламаного зовнішнього жорсткого диска, додавши, що вона співпрацює з владою Італії, де стався витік.

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За наявними даними, розслідування зосереджено на одному з постачальників MBDA.

Представник НАТО заявив: "Ми оцінюємо ситуацію з даними, імовірно вкраденими з MBDA. Ми не бачимо жодних ознак того, що була порушена недоторканність будь-яких мереж НАТО".

Вкрадені дані продаються на російських і англійських форумах. Обсяг інформації становить 80 Гб, а ціна - 15 біткоінів (приблизно $321 тис.). Хакери стверджують, що вже продали добірку документів як мінімум одному неназваному покупцеві.

В оголошенні про продаж вкрадених даних хакери стверджували, що володіють "засекреченою інформацією про співробітників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проектів", а також "проектною документацією, кресленнями, презентаціями, відео - і фотоматеріалами, контрактами і листуванням з іншими компаніями".

Безкоштовний зразок даних об'ємом 50 Мб, включає документи з позначками "конфіденційно НАТО", "Для обмеженого користування НАТО" і "Несекретна контрольована інформація".

Крім зразка, злочинці надали виданню по електронній пошті додаткові документи, в тому числі два з позначкою "таємно НАТО".

Секретні документи НАТО класифікуються наступним чином:

COSMIC Цілком таємно: несанкціоноване розкриття завдасть виключно серйозної шкоди НАТО (абревіатура COSMIC до космосу відношення не має, це скорочення від "Контроль Секретних матеріалів в міжнародному командуванні");

СЕКРЕТНО НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть серйозної шкоди НАТО;

Конфіденційно НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть шкоди інтересам НАТО;

Обмежений доступ НАТО: несанкціоноване розкриття завдасть шкоди інтересам НАТО.

Несекретна контрольована інформація - це американське маркування для інформації, створеної або належної уряду; інформація, яка вимагає захисту або контролю за поширенням відповідно до законів, нормативних актів та державної політики.

Хакери не підтвердили, зі скількох джерел вони добули матеріали.

Колишній чиновник НАТО сказав: "У НАТО занадто багато засекречених документів, але це маркування не марне. Воно ставиться укладачем даних, і гриф "таємно НАТО" не застосовується де попало. Це дійсно та інформація, яку НАТО не хоче оприлюднювати".

На думку колишнього чиновника, ймовірність того, що ці документи були розсекречені, невелика - враховуючи, що більшість файлів, мабуть, були створені в період з 2017 по 2020 рік.

Зразки файлів також включали презентацію, в якій детально описувався внутрішній пристрій зенітної ракети Land Ceptor CAMM (Common Anti-Air Modular Missile), в тому числі точне розташування електронного блоку зберігання даних. Після початку російського вторгнення в Україну такий ракетний комплекс був відправлений до Польщі у складі системи ППО Sky Sabre - і зараз розгорнутий.

MBDA Missile Systems не заперечує, що її документи дісталися хакерам, але заявила: "Внутрішня перевірка компанії показала, що дані, доступні в Інтернеті, не є ні секретними, ні конфіденційними". Однак деякі з документів, які, наскільки відомо, були вкрадені з MBDA, позначені як "службова інформація, яка не підлягає розголошенню або відтворенню".

MBDA Missile Systems була створена в грудні 2001 року в результаті злиття компаній з виробництва ракетних систем у Франції, Італії та Великобританії. У цьому спільному підприємстві Airbus, BAE Systems і Leonardo працює 13 тис. співробітників.

У минулому році виручка компанії склала 3,5 млрд фунтів, серед замовників її систем озброєння - Міністерство оборони Великобританії, військові США, Євросоюз і НАТО.

Як повідомляв УНІАН, протягом шести місяців війни урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, зареєструвала 1 тис. 123 кібератаки.

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