За словами генсека НАТО, Путін сильно прорахувався, розраховуючи здобути перемогу у війні проти України за кілька днів.

Країни НАТО можуть роками підтримувати Україну в боротьбі проти військової агресії Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю ZDF.

За його словами, Путін сильно прорахувався, розраховуючи здобути перемогу у війні проти України за кілька днів.

"Зараз вже півроку триває війна. Росія зазнала великих втрат – Україна змогла дати відсіч і повернути території на півночі навколо Києва та на сході навколо Харкова, а також зупинити наступ на Донбасі. Але війни непередбачувані за своєю природою. Ми змогли дуже точно передбачити російське вторгнення. Ми попереджали про це минулої осені. Але як піде війна – непередбачувано", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що завдання західних країн - "максимально збільшити ймовірність прийнятного з точки зору України результату війни".

"Що ми можемо зробити, це надати військову, фінансову, гуманітарну та економічну підтримку Україні", - сказав генсек НАТО.

За його словами, Захід має продовжувати підтримувати Україну як з точки зору солідарності з Києвом, так і для захисту своїх власних інтересів. Адже держави не можуть просто вторгнутися до своїх сусідів, і якщо це дозволити, у світі зросте ризик війни та агресії проти союзників по НАТО.

"Ми як НАТО маємо дві ролі: ми повинні підтримувати Україну, близького партнера. Інше завдання – не допустити ескалації війни. Ми робимо це, надсилаючи чітке повідомлення Росії. Наша стаття 5, зобов'язання щодо колективної оборони, є незаперечною. Напад на союзника призведе до відповіді всього альянсу", - сказав Столтенберг.

Він також додав, що одним із висновків цієї війни є розуміння важливості мати запаси для підтримки військових зусиль. "Нам потрібна потужна оборона, щоб запобігти війнам", – сказав Столтенберг.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви.

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