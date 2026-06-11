Ліси вирубують під казарми: Росія посилює військову присутність біля кордонів НАТО

Йдеться про будівництво нових казарм, розширення існуючих баз та збільшення чисельності особового складу.

Росія посилює свою військову присутність біля північно-східних кордонів НАТО. Про це свідчать нові супутникові знімки, опубліковані в рамках розслідування датського телеканалу DR спільно зі шведськими, естонськими та норвезькими журналістами, пише видання The Telegraph.

Аналіз зображень показав активність одразу в п'яти районах, розташованих неподалік від кордонів країн Альянсу. Йдеться про будівництво нових казарм, розширення існуючих баз та збільшення чисельності особового складу.

Одним із таких об'єктів стала база в Печензі Мурманської області, розташована приблизно за 11 кілометрів від кордону з Норвегією. На знімках видно будівництво нових будівель, а російська влада раніше підтверджувала плани щодо розширення підрозділу з рівня бригади до дивізії. За оцінками колишнього співробітника фінської розвідки Марко Еклунда, чисельність військових там може збільшитися з 4 до 10 тисяч осіб.

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Ще одна точка знаходиться біля Кандалакші, неподалік від кордону з Фінляндією. Тут, як стверджують аналітики, створюється база для артилерійської бригади. Супутникові знімки зафіксували появу нових казарм, складів і їдалень.

Також зміни помітні в районі Петрозаводська. У населеному пункті Нова Вілга територія, де раніше не спостерігалося військової присутності, активно розчищається під будівництво нових об’єктів. За оцінками фахівців, за кілька місяців під майбутню базу вирубали близько одного квадратного кілометра лісу.

Підвищена активність Росії біля фінського кордону викликає особливу увагу, враховуючи, що Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО після початку повномасштабної війни проти України.

Зміни фіксуються і біля кордону з Естонією. У районі міста Луга аналітики помітили збільшення кількості військової техніки.

Окрему увагу приділяють Калінінградській області. У районі Балтійська, приблизно за 23 кілометри від кордону НАТО, розширюється база морської піхоти. За даними розслідування, чисельність підрозділу також збільшують до рівня дивізії.

Експерти припускають, що в разі конфлікту Калінінград може використовуватися як плацдарм для операцій у Балтійському морі, включаючи можливі дії проти стратегічно важливих островів – шведського Готланда, датського Борнхольма та Аландських островів Фінляндії.

За словами глави військової розвідки Фінляндії Пеккі Турунена, Кремль прискорює військове нарощування біля фінського кордону, що може становити нову загрозу для НАТО.

Водночас російське посольство в Данії відкинуло звинувачення у підготовці нападу на країни Альянсу. Посол Володимир Барбін заявив, що загрозу для НАТО нібито становить не Росія, а сам військовий блок.

Проте публікація нових супутникових даних знову посилила дискусію про те, наскільки серйозно Москва готується до потенційного протистояння з Північноатлантичним альянсом після закінчення війни проти України.

Раніше командувач збройних сил Латвії попереджав, що Росія отримала перевагу у сфері безпілотників і теоретично може спробувати випробувати оборону країн Балтії вже до 2028 року.

Загроза НАТО з боку Росії

Раніше головнокомандувач німецької армії, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив виданню Politico про те, що Німеччина повинна підготуватися до нападу Росії до 2029 року або навіть раніше. За словами військового, серед союзників існує консенсус щодо того, що Росія може напасти на територію НАТО до кінця десятиліття.

Прес-служба НАТО заявила, що передові сухопутні сили Альянсу (FLF) у Фінляндії, серед яких найновіша багатонаціональна бойова група під керівництвом Швеції як країни-координатора, 7 червня розпочали операції у Фінляндії та Швеції, щоб підтримати оборону північно-східного флангу Альянсу.

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