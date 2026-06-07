НАТО розгортає нове військове угруповання у Фінляндії для стримування Росії

Фінляндія знаходиться в зоні відповідальності Об’єднаного командування сухопутних сил (JFC) Норфолк.

Передові сухопутні сили НАТО (FLF) у Фінляндії, серед яких новітня багатонаціональна бойова група Альянсу під керівництвом Швеції як країни-координатора, сьогодні розпочали операції у Фінляндії та Швеції, аби підтримати оборону північно-східний фланг альянсу. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"Цей регіон є одним із найбільш стратегічно важливих і екологічно складних у світі. FLF Фінляндія, так само як і операція "Арктичний вартовий", використовуватиме силу НАТО для оборони нашої території та забезпечення безпеки Арктики й Крайньої Півночі, особливо з огляду на військову активність Росії та зростаючий інтерес Китаю до цього регіону", - наголосив генерал ВПС США Алексус Г. Гринкевич, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR).

Зазначається, що створення FLF Finland передбачає переведення шведської бойової групи, яка базується в Бодені (Швеція), а також багатонаціонального штабного елементу в Рованіємі (Фінляндія) під командування SACEUR та НАТО.

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"Як і інші передові сухопутні сили НАТО, FLF Finland також призначена для проведення операцій у конкретних географічних умовах та реагування на конкретні загрози. На практиці FLF Фінляндія посилить стримування та оборону НАТО на Далекій Півночі, надавши SACEUR сили, спеціалізовані на арктичних умовах, що зміцнить безпеку Фінляндії та наших сусідніх регіонів. Водночас ми надамо нашим союзникам можливість відпрацьовувати ведення сухопутних бойових дій в арктичних умовах", - запевнив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен у пресрелізі.

Зазначається, що рішення про створення FLF Фінляндія було ухвалено у 2024 році главами держав і урядів країн НАТО на саміті у Вашингтоні.

"Швеція серйозно ставиться до роботи з посилення північно-східного флангу НАТО, про що наочно свідчить те, що шведські війська зараз переходять під командування НАТО в складі FLF Finland. Справи просуваються швидко, і я вітаю позитивну та тісну співпрацю з Фінляндією, НАТО та нашими союзниками в цій роботі", - наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у пресрелізі.

Відомо, що FLF Фінляндія знаходиться в зоні відповідальності Об’єднаного командування сухопутних сил (JFC) Норфолк, одного з трьох об’єднаних командувань сухопутних сил НАТО, яке підпорядковується SACEUR та Верховному штабу об’єднаних збройних сил Європи.

Водночас інші передові сухопутні сили НАТО перебувають в Болгарії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії та Словаччині.

НАТО і Росія - останні новини

Раніше Politico писало, що НАТО готує фортецю у Балтійському морі, щоб стримувати Росію. Зазначається, що близько 18 000 військовослужбовців з 13 країн тренувалися на запилених рівнинах Готланда для боротьби з можливим нападом Росії.

Водночас The Times повідомляла, що Росія програє війну з НАТО за 10 днів, але за однієї умови. За словами аналітиків, масове використання сучасних дронів зі штучним інтелектом може кардинально змінити перебіг війни на користь НАТО.

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