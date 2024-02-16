Американський президент заявив, що Навальний чинив опір корупції і диктатурі і навіть у в'язниці він залишався голосом правди.

Російський президент Володимир Путін відповідальний за вбивство опозиціонера Олексія Навального. Це ще один доказ жорстокості Путіна і того, що він готовий вбивати не тільки громадян інших країн, але і своєї.

Про це заявив президент США Джо Байден. "Навальний вірив у свободу, верховенство закону, в Росію. Він протестував проти військових злочинів Путіна, проти його жахливої війни", - заявив Байден.

Він зазначив, що історія спостерігає за американцями і, якщо вони не підтримають Україну, історія їх засудить. "Ми не повинні повторювати за попереднім президентом і дозволяти Росії робити все, що вона хоче. Путін і весь світ повинен знати: якщо він нападе на члена НАТО, ми будемо захищати кожен дюйм землі альянсу", - підкреслив Байден.

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Він висловив співчуття дружині Навального. "Ми не забудемо Навального і його хоробрість", - сказав він і додав, що США можуть запровадити нові обмеження проти РФ.

Смерть Навального

Сьогодні в російській колонії помер опозиційний політик Олексій Навальний. Як повідомила Федеральна служба виконання покарань, політику різко стало погано після прогулянки. Медики не змогли його врятувати.

На смерть російського політика вже відреагували в офісі президента, а також світові лідери.

При цьому лікар, який 4 роки тому лікував Навального після отруєння "новачком" сказав, що озвучена причина смерті політика не відповідає дійсності.

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