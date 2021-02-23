Нові санкції стануть першим кроком нового керівництва США у притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.

У США готуються відреагувати на отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Як пише видання Politico з посиланням на джерела, найближчими тижнями влада США буде координувати розгортання санкцій з європейськими союзниками, передає Європейська правда.

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Зазначається, що пакет санкцій у відповідь на отруєння Навального підготувала ще адміністрація екс-президента Дональда Трампа. Однак команда національної безпеки Байдена хоче сформувати власний курс.

Високопосадовець адміністрації Байдена відмовився називати Politico будь-які конкретні деталі стосовно санкцій, але повторив, що "ми розглядаємо доступні варіанти".

"Досить сказати, що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини", - додав чиновник.

Зазначається, що нові санкції стануть першим кроком нового керівництва США у притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: УНІАН