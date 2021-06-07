Він потрапив до лікарні 18 квітня, після двох тижнів голодування.

Російського політв’язня, опозиціонера Олексія Навального перевели з лікарні на території колонії №3 до колонії №2 у місті Покров, де він має відбувати своє ув’язнення.

Як повідомляє «Радіо Свобода», це стало відомо на судових слуханнях за позовами Навального до адміністрації колонії. Він потрапив до лікарні 18 квітня, після двох тижнів голодування. Там Навального оглянули цивільні лікарі.

На засіданні суду Навальний відмовився від претензій до адміністрації виправної установи через цензуру газет, які він одержує. Опозиціонер заявив, що в колонії був випадок, коли хтось вирізав з періодичних видань деякі статті. Керівництво установи заявило, що не причетне до цього.

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Опозиціонер також попросив відкликати позов про відмову передати йому Коран. Навальний повідомив, що отримав книгу.

«Зараз у мене є Коран, є остання книжка Володимира Сорокіна, у мене є навіть Біблія і система налагоджена. Мені тут важливий факт, що книги дають і ми впорядкували практику», – заявив політик.

Що відомо про затримання та арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 березня Навальний оголосив голодування. Він заявив, що адміністрація щодня погрожує йому почати примусове годування. 23 квітня він оголосив про вихід з голодування, оскільки до нього допустили лікарів.

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Автор: Дмитро Захаров