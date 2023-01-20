Нурсултан Назарбаєв був очільником Казахстану з 16 грудня 1991 року по 20 березня 2019 року.

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв переніс операцію на серці. Про це повідомив його прес-секретар Айдос Укібай, підтвердивши інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про госпіталізацію політика.

Як пише Zakon.kz, операція минула успішно, загрози життю Назарбаєва немає. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Також прес-секретар екс-президента Казахстану зазначив, що операція проходила в Національному науковому кардіохірургічному центрі під керівництвом відомого кардіохірурга Юрія Пя.

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Госпіталізацію Назарбаєва в Національний науковий кардіохірургічний центр також підтвердили в МОЗ Казахстану.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва

Йому 82 роки, він - перший президент Казахстану (з 24 квітня 1990 до 20 березня 2019 року), що був при владі майже 30 років.

Назарбаєв - голова панівної Народно-демократичної партії "Нур Отан" (2007—2021), перший секретар Комуністичної партії Казахстану (1989—1990), голова Верховної Ради Казахської РСР (1990), голова Ради Міністрів Казахської РСР (1984—1989).

З 16 грудня 1991 року до 5 січня 2022 року голова Радбезу Казахстану. 20 березня 2019 року парламент Казахстану перейменував столицю країни Астана на Нур-Султан — на честь Назарбаєва. 17 вересня того ж року місту було повернено назву Астана.

Політика Назарбаєва привела економіку Казахстану до статусу однієї з економік у світі, які швидко розвиваються. Він не підтримує незаконну анексію Росією Криму.

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