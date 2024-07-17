'Не люблю санкції': Трамп натякнув на ймовірне послаблення обмежень проти РФ і Путіна

За його словами, обмеження миттєво відштовхують "всіх, хто до нас наближається".

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником обмежень, коментуючи можливість послаблення санкцій проти Росії.

В інтерв’ю Bloomberg Трампа запитали, чи передбачатиме його ймовірна "угода" про припинення війни в Україні послаблення санкцій проти Росії та диктатора Володимира Путіна. Політик у відповідь заявив, що не любить санкції.

"Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно", - заявив він. Відео дня

Нагадаємо, що під час першої каденції Дональд Трамп заявляв, що не розглядає можливість послаблення санкцій проти Росії. Він також ввів санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Інші заяви Трампа про Україну та війну

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що під час своєї першої каденції терміну переконував російського диктатора Володимира Путіна ніколи не нападати на Україну.

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки. Нам ніколи не загрожувала війна. Він би ніколи не потрапив в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", - заявив Трамп в інтерв'ю Bloomberg.

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