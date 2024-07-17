Політик заявив, що нібито такі ж дружні відносини у нього були з Сі Цзіньпінем.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що під час своєї першої каденції терміну переконував російського диктатора Володимира Путіна ніколи не нападати на Україну.

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки. Нам ніколи не загрожувала війна. Він би ніколи не потрапив в Україну. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь в Україну", - заявив Трамп в інтерв'ю Bloomberg.

Крім того, Трамп ствердує, що до пандемію коронавірусу у нього були дружні стосунки не лише з Путіним, але й з лідером Кита Сі Цзіньпінем.

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"Я вважаю, що Тайвань повинен заплатити нам за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняємося від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає. Тайвань знаходиться за 9,500 миль від нас. Від Китаю - 68 миль.. Але скажу вам, що це (Тайвань - УНІАН) "насолода для очей" президента Сі, він був моїм дуже добрим другом до Covid-19... Те ж саме з Путіним", - резюмував він.

Трамп і Україна: останні новини

Як писав УНІАН, колишній посол США в ЄС Гордон Сондленд розповів, що Трамп не є принциповим противником військової допомоги Україні, а запропонований Білим домом пакет він блокує з передвиборчих причин. Натомість Трамп готовий надавати Україна допомогу на умовах безвідсоткового кредиту, що має сподобатися його виборцям.

Також Сондленд стверджує, що Трамп особисто дуже поважає Володимира Зеленського, який показав себе сміливим національним лідером в умовах повномасштабного російського вторгнення.

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