Там заявили, що подальші поставки озброєння Україні ведуть тільки до ослаблення Бундесверу

У Бундесвері виступили проти продовження поставок військової допомоги в Україну.

Про це повідомив глава Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер в інтерв'ю для RND.

"Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важке озброєння. Ми цілком можемо уявити, наприклад, поставки бойових машин піхоти із запасів нашої промисловості", - заявив він.

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За словами Вюстнера, подальші поставки озброєння Україні ведуть тільки до ослаблення Бундесверу. У Союзі військовослужбовців зараз багато хто побоюється того, що така політика "канібалізації військ Німеччини" призведе до негативних наслідків.

"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!"- Підсумував Вюстнер.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли ще одну причину для відмови Україні в танках Leopard. Там вважають, що на даному етапі війни ці бойові танки будуть малоефективні.

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