За інформацією ЗМІ, стрілець стояв на даху факультету мистецтв.

Чеська поліція повідомляє, що в результаті стрілянини біля університету в центрі Праги були вбиті і поранені люди. Встановлено стрільця, що відкрив вогонь в університеті в Празі - це Давид Козак.

Внаслідок стрілянини в центрі Праги на території Карлова університету загинули 11 осіб, включаючи самого нападника, який наклав на себе руки. Ще 30 поранено. За даними МЗС, українців серед жертв, попередньо, немає.

"11 загиблих, включаючи нападника, 9 тяжко поранених, 5-6 поранених середньої тяжкості, до 10 легко поранених. Цифри можуть ще змінитися", - повідомила Празька служба порятунку.

Як повідомляє BBC, інцидент стався на факультеті мистецтв Карлового університету, розташованому на площі Яна Палаха. Влада заявила, що вся площа і прилегла територія були закриті. Поліція Чехії повідомляє, що стрілка ліквідували, є кілька загиблих і десятки поранених. Пізніше мер Праги уточнив, що стрілок наклав на себе руки.

За інформацією ЗМІ, стрілець стояв на даху факультету мистецтв. Співробітникам і студентам було наказано замкнутися в аудиторіях. До місця події направляються додаткові підрозділи поліції.

У студентському чаті повідомляється, що в будівлі загинули 4 людини і 20 поранено. Серед постраждалих є і люди, які випали з будівлі з 3-го та 4-го поверху.

Частині людей вдалося втекти з будівлі університету. Поліція повідомляє, що в університеті забарикадувалася величезна кількість студентів і працівників навчального закладу.

"Все сталося півгодини тому, може, годину тому. Пострілів було чути дофіга. Ще [вибух] на зразок гранати або щось таке. Зараз чути тільки крики", - цитує телеграм-канал Astra студентку, яка забарикадувалася в одній з аудиторій.

Інциденти зі стріляниною у світі

У штаті Флорида загинули дві людини, ще 18 отримали поранення в результаті стрілянини і "бійки між двома групами людей" в місті Тампа.

Як повідомляє CNN, інцидент стався в ніч на 29 жовтня в районі Тампи Ібор-Сіті. За словами начальника поліції Тампи Лі Беркоу, стріляли щонайменше двоє. Поки невідомо, чи всі 18 постраждалих в результаті інциденту отримали вогнепальні або інші травми.

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