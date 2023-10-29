Поліція не виключає версію насильства, пов'язаного зі злочинними угрупуваннями.

У штаті Флорида загинули двоє людей, ще 18 отримали поранення внаслідок стрілянини й "бійки між двома групами людей" у місті Тампа.

Як повідомляє CNN, інцидент стався в ніч на 29 жовтня в районі Тампи Ібор-Сіті. За словами керівника поліції Тампи Лі Беркоу, стріляли щонайменше двоє. Поки невідомо, чи всі 18 постраждалих в результаті інциденту отримали вогнепальні чи інші травми.

В даний час правоохоронці заявили, що один чоловік, який, на їхню думку, причетний до інциденту, "здався, і детективи зараз його опитують". Поліція просить людей надавати інформацію та відео про інцидент.

Відео дня

"Ми притягнемо винних до відповідальності, але для цього нам потрібна співпраця спільноти, і це наше прохання", - заявив Беркоу. Поліція не виключає версію насильства, пов'язаного зі злочинними угрупуваннями.

Випадки стрілянини в США

Декілька днів тому - в ніч на 26 жовтня в місті Льюїстон (штат Мен) чоловік, озброєний рушницею, влаштував масову стрілянину, внаслідок якої щонайменше 22 людини загинули, а до 60 - отримали поранення. Правоохоронці повідомили, що у скоєнні злочину підозрюють 40-річного Роберта Карда. Стрілка розшукували.

А квітні в місті Луїсвілл (штат Кентуккі) співробітник банку влаштував стрілянину у фінустанові, тоді загинули п'ятеро людей.

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