У німецькому уряді кажуть, що дають Україні найнеобхідніше.

Німеччина оголосила новий великий пакет військової допомоги вартістю близько 400 мільйонів євро. Підтримка надається там, де є найбільша потреба, повідомляє Міноборони ФРН.

Як свідчить опублікована інформація, основу пакету складають боєприпаси, легка бронетехніка та інженерні машини. Зокрема Німеччина надасть Україні:

30 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

близько 3800 димових снарядів для 155-мм артилерії;

105 000 мінометних снарядів калібру 120-мм – вибухових, димових і освітлювальних;

480 мінних ракет АТ-2;

200 бойових броньованих машин MRAP (зазначено, що їх надано для саперних підрозділів);

зимове спорядження;

запчастини до систем, які вже були поставлені раніше;

транспортні засоби;

50 надводних безпілотників.

Зазначається, що обіцяна зброя та техніка будуть доставлені в Україну у найкоротші строки.

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Також у Міноборони Німеччини повідомили, що до кінця року планують навчити ще 10 тисяч українських військових. Наразі увага зосереджена на підготовці керівного складу нижчих тактичних рівнів, тобто командирів груп, командирів взводів і рот. Також тривають навчання для піхотного батальйону, а також різноманітні курси підготовки спеціалістів з інженерних та зенітних систем. Наприкінці місяця український технічній персонал для Leopard 1A5 вперше пройде підготовку в Німеччині.

Допомога від країн-партнерів - останні новини

Як писав УНІАН, США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Також ми розповідали, що минулого тижня Україна відмовилася приймати від Німеччини 10 старих танків Leopard 1A5 через їх поганий технічний стан. Як пише Der Spiegel, прибулі до Польщі німецькі системи озброєння потребують ремонту, тож транспортувати їх далі до України немає сенсу - тут немає ані фахівців, ані запчастин для ремонту.

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