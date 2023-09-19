Півроку тому федеральний уряд оголосив, що поставить Україні більше сотні старих танків Leopard 1A5.

Україна минулого тижня відмовилася приймати від Німеччини 10 старих танків Leopard 1A5 через їх поганий технічний стан.

Як пише Der Spiegel, Україна повідомила спеціальний штаб при Міноборони в Берліні, що прибулі до Польщі німецькі системи озброєння потребують ремонту.

"Оскільки немає ні підготовленого технічного персоналу, ні достатньої кількості запчастин, переправляти Leopard на Україну немає сенсу", - йдеться в публікації.

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Допомога Україні - деталі

Німеччина передасть Україні новий пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. Про це розповів Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найбільш гостро необхідно Україні в її оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни. Крім того, ми допоможемо із захищеною технікою та системами розмінування. Але ми не забуваємо і про наближення зими: ми відправимо не тільки одяг, але і електро - і теплогенератори", - сказав він.

Данія вирішила передати Україні ще 45 танків - 30 типу Leopard 1 і 15 типу Т-72. Про це заявив Міністр оборони Данії Тролльс Лунд Пульсен на 15-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передають данські ЗМІ.

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