Україна відмовилася від імпорту старих танків Leopard з Німеччини / скріншот

Україна минулого тижня відмовилася приймати від Німеччини 10 старих танків Leopard 1A5 через їх поганий технічний стан.

Як пише Der Spiegel, Україна повідомила спеціальний штаб при Міноборони в Берліні, що прибулі до Польщі німецькі системи озброєння потребують ремонту. 

"Оскільки немає ні підготовленого технічного персоналу, ні достатньої кількості запчастин, переправляти Leopard на Україну немає сенсу", - йдеться в публікації.

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Допомога Україні - деталі

Німеччина передасть Україні новий пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. Про це розповів Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найбільш гостро необхідно Україні в її оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни. Крім того, ми допоможемо із захищеною технікою та системами розмінування. Але ми не забуваємо і про наближення зими: ми відправимо не тільки одяг, але і електро - і теплогенератори", - сказав він.

Данія вирішила передати Україні ще 45 танків - 30 типу Leopard 1 і 15 типу Т-72. Про це заявив Міністр оборони Данії Тролльс Лунд Пульсен на 15-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передають данські ЗМІ.

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