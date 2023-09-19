Україна минулого тижня відмовилася приймати від Німеччини 10 старих танків Leopard 1A5 через їх поганий технічний стан.
Як пише Der Spiegel, Україна повідомила спеціальний штаб при Міноборони в Берліні, що прибулі до Польщі німецькі системи озброєння потребують ремонту.
"Оскільки немає ні підготовленого технічного персоналу, ні достатньої кількості запчастин, переправляти Leopard на Україну немає сенсу", - йдеться в публікації.
Допомога Україні - деталі
Німеччина передасть Україні новий пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. Про це розповів Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найбільш гостро необхідно Україні в її оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни. Крім того, ми допоможемо із захищеною технікою та системами розмінування. Але ми не забуваємо і про наближення зими: ми відправимо не тільки одяг, але і електро - і теплогенератори", - сказав він.
Данія вирішила передати Україні ще 45 танків - 30 типу Leopard 1 і 15 типу Т-72. Про це заявив Міністр оборони Данії Тролльс Лунд Пульсен на 15-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), передають данські ЗМІ.