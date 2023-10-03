Словаччина зіткнулася зі зростанням кількістю нелегальних мігрантів, які прибувають до країни.

Від Словаччині, де щойно був обраний проросійський прем'єр Роберт Фіцо, відмежувалися одразу дві країни. Як пише Reuters, Чехія та Польща вжили скоординованих дій щодо запровадження перевірок на кордонах, пояснивши це необхідністю приборкати потоки нелегальної міграції та діяльність контрабандистів.

"Це захід є необхідним для ефективної боротьби з групами контрабандистів і нелегальною міграцією", – заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Він зауважив, що перевірки будуть проводитися у випадковому порядку вздовж усього кордону та намагатимуться обмежити вплив на транскордонний рух. Посилений контроль розпочнеться в середу і триватиме принаймні 10 днів.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща зіткнулася зі стрибком нелегальної міграції та затримань за останні два тижні. "Ми виявили та затримали 551 нелегального мігранта на кордоні зі Словаччиною. Ця ситуація спонукає нас до рішучих дій", - сказав він.

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Реакція Словаччини на обмеження

Словаччина зіткнулася зі зростанням кількістю нелегальних мігрантів, які прибувають до країни. Вони прямують до Німеччини та Західної Європи, а прибувають переважно через так званий "балканський маршрут", в'їжджаючи до Угорщини з Сербії. Ці мігранти – переважно молоді чоловіки з Близького Сходу та Афганістану. Словаччина заявила, що минулого місяця кількість затриманих нелегальних мігрантів зросла в дев’ять разів і цього року перевищила 27 000. Водночас в уряді не вважають можливим закрити кордон з Угорщиною, через яку прямують мігранти.

Людовіт Одор, що продовжує виконувати обов’язки прем’єра до формування нового уряду, стверджує, що односторонні заходи, вжиті Польщею та Чехією, створили "ефект каскаду", який вплинув на всіх.

"В даному випадку процес розпочала Польща, яка перебуває в передвиборчому періоді, а за нею Чехія", - сказав він.

Політична ситуація в Словаччині - це треба знати

В понеділок, 2 жовтня, президентка Словаччини Зузана Чапутова доручила мандат на формування нового уряду Роберту Фіцо - лідеру партії Smer-SD, яка здобула перемогу на парламентських виборах. Політична сила виступає за припинення військової допомоги Україні.

Відхід Братислави від підтримки Києва, як прогнозують експерти, навряд чи суттєво зменшить потік зброї до України, але посилить антиукраїнські голоси в Європі.

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