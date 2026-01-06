'Стан критичний': Мерц визнав проблеми в економіці Німеччини

У минулому році країна втричі збільшила фінансування Києва.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до Бундестагу заявив, що "певні сектори" економіки країни знаходяться у "дуже критичному" стані. Політик додав, що відновлення зростання економіки буде головним пріоритетом його уряду в цьому році.

Виданні Bloomberg пише, що хоча Мерц не уточнив, які саме сектори він мав на увазі, автомобільна промисловість Німеччини бореться з падінням продажів у Китаї, і її проблеми поширилися на решту економіки.

Канцлер визнав, що його уряд за перші вісім місяців перебування при владі не зробив достатньо для покращення економічної конкурентоспроможності країни. Німецька економіка продовжує демонструвати погані результати, попри різні реформи та запуск інфраструктурного фонду, що фінансується за рахунок боргових коштів, вартістю сотні мільярдів євро.

Економічні радники Мерца знизили свої прогнози зростання на 2026 рік до рівня нижче 1%, а МВФ попередив, що Німеччина повинна проводити "сміливі" реформи, якщо хоче процвітати.

Консервативний блок Мерца на чолі з Християнсько-демократичним союзом (ХДС) наполягав на масштабній пенсійній реформі, податкових пільгах для компаній та скороченні соціального сектору – заходах, проти яких виступають соціал-демократи - інша партія в правлячій коаліції.

Лист Мерца є ​​частиною ширших зусиль консервативного канцлера щодо перезавантаження свого уряду після року помилок. Він звільнив одного зі своїх найближчих радників, керівника апарату Якоба Шрота та оголосив про плани замінити його Філіппом Біркенмаєром, керівником партії ХДС, який має тісні зв'язки з бізнес-спільнотою.

Канцлер та керівництво ХДС проведуть дводенну зустріч у Майнці, щоб обговорити заплановані соціальні реформи, які, ймовірно, спровокують нову напруженість з їхніми партнерами по коаліції.

Вклад Німеччини в допомогу Україні проти агресії РФ

Після відходу США з новою адміністрацією Дональда Трампа від допомоги Україні, ключовими фінансовими донорами Києва стали європейські країни, зокрема традиційні лідери Старої Європи – Велика Британія, Франція та Німеччина. Нездатність ЄС ухвалити використання росактивів для підтримки України, в тому числі через протидію Франції, стала болісним політичним ударом для Фрідріха Мерца.

В 2025 році Німеччина майже втричі збільшила фінансову допомогу Україні в порівнянні з першими трьома роками війни, Франція та Велика Британія – в два рази. При цьому внесок Італії та Іспанії був символічним.

