Вперше з 2022 року найбільша економіка Європи пожвавилася

Спад у виробничому секторі Німеччини тривав до третього кварталу 2025 року.

Економіка Німеччини зросла вперше з 2022 року. Країна нарешті змогла подолати тривалий промисловий спад.

Видання Bloomberg пише, що в 2025 році валовий внутрішній продукт Німеччини зріс на 0,2% після двох років скорочення.

За даними статистичного управління Destatis, зростання в минулому році обумовлене споживанням домогосподарств і державними витратами, водночас інвестиції скоротилися, а торгівля мала стримуючий вплив.

В останні роки найбільша економіка Європи постраждала від енергетичної кризи, обмеженого доступу до найважливіших ресурсів і потрясінь у світовій торгівлі через дії президента США Дональда Трампа - факторів, які особливо сильно вдарили по промисловості країни.

Відзначається, що спад у виробничому секторі Німеччини тривав до третього кварталу 2025 року, а обсяг виробництва скоротився на 1,3%. Будівництво скорочувалося довше і впало на 3,6%. Тим часом багаторічна тенденція зростання на ринку праці припинилася, оскільки кількість робочих місць на заводах значно скоротилася.

Хімічні заводи Німеччини працювали на найнижчому рівні за останні 30 років - лише на 72% потужності, що свідчило про поглиблення кризових тенденцій у ключовій галузі та економіці країни.

При цьому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "певні сектори" економіки країни перебувають у "дуже критичному" стані.

