Опубліковано карту з розташуванням білоруських окопів і траншей, які оснащені вогневими точками.

Збройні сили Білорусі влаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС.

Як повідомляє опозиційне в Білорусі видання, військові риють окопи поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.

Зазначається, що раніше були оновлені дислокації блокпостів на прикордонних територіях Білорусі.

Видання опублікувало карту із зазначеними фортифікаційними спорудами, розташуванням всіх окопів і траншей, які оснащені вогневими точками. На цей час повідомляється про три блокпости в Гомельській області, один - в Брестській і три - в Гродненській.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог, зокрема, увірвався на українську територію з території Білорусі, також українську військову та цивільну інфраструктуру обстрілювали з озброєння, розташованого на білоруській території.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що ймовірність масштабної участі армії Білорусі у війні РФ проти України не дуже висока.

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