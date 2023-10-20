Після невдалої спроби імпічменту грузинська правляча партія почала погожувати президенту країни кримінальною відповідальністю.

Глава правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе допустив, що після президентського терміну проти Саломе Зурабішвілі буде порушено кримінальну справу.

"Як тільки закінчиться термін її повноважень, можлива негайна актуалізація такої кримінальної справи. Боячись порушити закон, вона тому і не витрачала гроші з бюджету на свої закордонні візити", - заявив Кобахідзе, передає Голос Америки.

16 жовтня Конституційний суд Грузії задовольнив позов правлячої партії, постановивши, що президент порушує основний закон, коли їздить за кордон без узгодження з урядом, хоча до цього її зобов'язує ст. 52 Конституції Грузії.

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При цьому відомо, що на запит Зурабішвілі відвідати в листопаді і грудні Данію, Чехію, Ізраїль і ОАЕ, влада вже відповіла відмовою.

Один з лідерів "Грузинської мрії", голова парламентського юридичного комітету Анрі Оханашвілі пояснив, що якщо президент буде і далі здійснювати закордонні візити на власні гроші або ж на кошти держбюджету, але без згоди правлячої партії, то в такому випадку її дії будуть "містити ознаки складу злочину".

"Імунітет... тільки протягом того терміну, поки вона обрана на посаду. У разі вчинення злочину, коли закінчиться термін повноважень президента, правоохоронні органи будуть зобов'язані вжити щодо неї відповідні правові заходи", – заявив Оханашвілі.

Поки невідомо, як відреагує президент на такі погрози з боку "Грузинської мрії".

У правлячій партії вперше сказали про можливу "кримінальну відповідальність" Зурабішвілі під час парламентського обговорення її імпічменту.

Імпічмент Саломе Зурабішвілі

18 жовтня через недостатню підтримку депутатів парламенту при голосуванні щодо імпічменту президента, правлячій "Грузинській мрії" не вдалося усунути Саломе Зурабішвілі з посади. За законом, для імпічменту потрібно 100 голосів депутатів, але його підтримали 86 депутатів.

Обрання президентом Саломе Зурабішвілі

У 2018 році Зурабішвілі за активної підтримки "Грузинської мрії" перемогла на президентських виборах, обійшовши кандидата від опозиції Григола Вашадзе.

Відносини між Зурабішвілі і "Грузинською мрією" зіпсувалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли президент стала критикувати владу Грузії за "недостатню солідарність" з Україною.

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