Для оголошення імпічменту необхідно було, щоб за нього проголосували 100 з 150 депутатів Парламенту Грузії.

Парламент Грузії не зміг оголосити президенту Саломе Зурабішвілі імпічмент, який ініціювала правляча проросійська партія "Грузинська мрія".

Для оголошення імпічменту необхідно було, щоб за нього проголосували 100 з 150 депутатів Парламенту Грузії. На засіданні, що відбулося 18 жовтня, імпічмент підтримали 86 депутатів, один проголосував проти. Решта членів парламенту в голосуванні не брали участь, повідомляє Перший канал Грузії.

Процедуру ініціювала правляча партія "Грузинська мрія", у якої в парламенті 84 місця. Перед початком голосування перед депутатами виступив лідер парламентської фракції "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, навівши аргументи на користь імпічменту. Потім промову виголосила Саломе Зурабішвілі. Після виступу президент Грузії відмовилася відповідати на запитання депутатів.

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Спроба імпічменту Саломе Зурабішвілі

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" почала процедуру імпічменту проти президента Саломе Зурабішвілі. Лідер партії Іраклій Кобахідзе, пише Грузія Online. Вчора він звинуватив її в порушенні Конституції через те, що вона не погодила зустрічі з європейськими лідерами з урядом. Політик запевняє, що дії Зурабішвілі нібито можуть перешкодити європейській інтеграції країни.

Пізніше Конституційний суд Грузії визнав, що президент країни Саломе Зурабішвілі порушила вимоги грузинської Конституції, що є підставою для запуску процедури імпічменту.

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