Міхеїл Саакашвілі перебуває в ув'язненні на рідній землі.

Європейський суд з прав людини повідомив, що немає причин сумніватися у справедливості кримінальних проваджень проти колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, йдеться у заяві ЄСПЛ.

Відомо, що справа під назвою "Саакашвілі проти Грузії" стосувалася двох окремих кримінальних справ, які були порушені проти експрезидента. Першою був напад на члена парламенту у 2005 році, а другою - помилування у 2008 році чотирьох колишніх високопосадовців Міністерства внутрішніх справ, які були засуджені за вбивство.

У суді одноголосно ухвалили рішення, що не було ніяких порушень статті 6 Європейської конвенції про права людини щодо того, що стосується розгляду національними судами доказів проти Саакашвілі або можливої упередженості судді, який займався розглядом проти нього другої кримінальної справи.

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У Європейському суді наголосили, що Саакашвілі мав передбачити, що використання його повноважень для того, аби помилувати чиновників у справі про вбивство, понесе за собою кримінальну відповідальність згідно з законодавством Грузії.

Крім того, суд не побачив у діях грузинської влади порушення статті 7 та відхилив скарги Саакашвілі за статтею 18 Конвенції. Політик не аргументував свої слова про те, що за його переслідування стояв прихований мотив, а саме перешкоджання його участі у грузинській політиці, додають в ЄСПЛ.

Тому суд стверджує, що звинувачення, які були висунуті проти Саакашвілі, "були серйозними та обґрунтованими". Також експерти підтвердили, що у справі була велика кількість доказів проти політика і що національні суди провели повністю розгляд і що в першу чергу судові рішення були "належним чином обґрунтовані".

Що відомо про ув'язнення Саакашвілі

Колишній президент Грузії перебуває в ув'язненні. У 2018 році його заочно засудили до трьох років ув'язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Ґірґвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі.

Крім того, Саакашвілі звинувачується у розтраті бюджетних коштів та незаконному перетину держкордону. Після його повернення до країни в жовтні 2021 року влада Грузії заявила, що він нібито зі своїми прибічниками "планував убивство опозиціонерів, аби спровокувати заворушення та звинуватити владу".

Саакашвілі почав протестувати шляхом голодування, після чого стан його здоров'я погіршився. Рідні та адвокати експрезидента закликають відправити його на лікування за кордон. Проте суд відмовився відкладати виконання вироку через стан здоров'я політика.

Представник Пенітенціарної служби Грузії Ніка Абрамішвілі наголосив, що звіт, який подали до суду, не містить правдивої інформації про тяжкість хвороби Саакашвілі, тому це не може бути підставою для відстрочки. Своєю чергою Саакашвілі заявив, що засідання суду є "посміховиськом", а свій вирок він назвав "смертним".

Пізніше Київ рекомендував послу Грузії поїхати у Тбілісі для консультацій через стан Саакашвілі.

"На виконання доручення президента України 4 липня (2023 року) до МЗС України було викликано посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку із суттєвим погіршенням стану ув’язненого в Грузії громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - зазначили в українському МЗС.

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