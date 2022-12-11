Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сьогоднішня ніч може стати найважчою за весь час, який він пробув при владі.
Після засідання Ради національної безпеки він закликав сербів на півночі Косово і Метохії до "спокою і миролюбності", а також закликав не піддаватися на провокації, пише видання РТС.
"Сьогодні для мене, безумовно, найважчий день з тих пір, як я став президентом Республіки або прем'єр-міністром Сербії, можливо, мене чекає найважча ніч", - сказав Вучич.
За його словами, миротворчі сили НАТО KFOR, які базуються в Косово, пообіцяли не застосовувати насильницькі дії щодо протестувальників.
У той же час він звинуватив Косово в спробі "покласти край сербській проблемі" в Косово і Метохії. Вучич сказав, що "добра частина міжнародного співтовариства робить вигляд, що не бачить того, що відбувається".
Що відбувається в Косово
Як відомо, раніше в Косово затримали колишнього сербського поліцейського Деяна Пантича. Його звинуватили в насильстві проти чиновників, які готували вибори на півночі частково визнаної держави.
Серби вже другий день блокують основні дороги на півночі Косова. У місцевій поліції заявили, що невідомі кілька разів обстріляли їхні позиції. А в автомобіль місії Євросоюзу кинули світлошумову гранату.
За даними ЗМІ, влада Косово вимагає від місцевих сербів розібрати барикади до сьогоднішнього вечора.
Сербія у відповідь зібрала засідання Ради національної безпеки.