Він звинуватив Косово в спробі "покласти край сербській проблемі".

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сьогоднішня ніч може стати найважчою за весь час, який він пробув при владі.

Після засідання Ради національної безпеки він закликав сербів на півночі Косово і Метохії до "спокою і миролюбності", а також закликав не піддаватися на провокації, пише видання РТС.

"Сьогодні для мене, безумовно, найважчий день з тих пір, як я став президентом Республіки або прем'єр-міністром Сербії, можливо, мене чекає найважча ніч", - сказав Вучич.

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За його словами, миротворчі сили НАТО KFOR, які базуються в Косово, пообіцяли не застосовувати насильницькі дії щодо протестувальників.

У той же час він звинуватив Косово в спробі "покласти край сербській проблемі" в Косово і Метохії. Вучич сказав, що "добра частина міжнародного співтовариства робить вигляд, що не бачить того, що відбувається".

Що відбувається в Косово

Як відомо, раніше в Косово затримали колишнього сербського поліцейського Деяна Пантича. Його звинуватили в насильстві проти чиновників, які готували вибори на півночі частково визнаної держави.

Серби вже другий день блокують основні дороги на півночі Косова. У місцевій поліції заявили, що невідомі кілька разів обстріляли їхні позиції. А в автомобіль місії Євросоюзу кинули світлошумову гранату.

За даними ЗМІ, влада Косово вимагає від місцевих сербів розібрати барикади до сьогоднішнього вечора.

Сербія у відповідь зібрала засідання Ради національної безпеки.

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