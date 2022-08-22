Він закликав НАТО "зробити цю роботу".

Президент Сербії Александар Вучич розкритикував дії НАТО в Косові та пообіцяв, що його країна самостійн "захистить" сербів, які мешкають на цій території.

Про це пише Associated Press.

"Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми врятуємо наш народ від переслідувань і погромів, якщо цього не захоче НАТО", - заявив сербський лідер.

Сербський лідер заявив, що "банди" косовських албанців нібито навмисне переходять на північ Косова, де проживає більшість сербів, щоб "вижити" нацменшину з цієї території.

Водночас в Європі побоюються, що РФ схилить Сербію до військового конфлікту з Косово. Це призведе до дестабілізації безпекової ситуації на Балканах та змістить фокус уваги від України.

Сербія та Косово: роль НАТО

У 1999 році НАТО втрутилося у війну між сербськими силами та сепаратистами в Косово, припинило криваві репресії Белграда проти албанців та поклало край бойовим діям.

Водночас Сербія, Росія та Китай у 2008 році відмовилися визнати декларацію незалежності Косова.

31 Липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "буде шукати миру".

Після цього послідувала Заява контингенту KFOR про те, що він готовий втрутитися у ситуацію, якщо стабільність північних районів Косово опиниться під загрозою.

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