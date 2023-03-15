Влада РФ, імовірно, не хоче, щоб з країни втікали невдоволені держслужбовці, вважають у розвідції Британії.

У Російській Федерації кремлівські чиновники стикаються все з більш суворими обмеженнями щодо виїзду за кордон.

Кремлівським чиновникам заборонили будь-які поїздки в інші держави на відпочинок, повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на відомості розвідки. У Міноборони Британії додали, що "закручування гайок" у майбутньому може торкнутися дедалі більшого числа російських чиновників.

"…кремлівським чиновникам заборонені будь-які міжнародні поїздки на відпочинок… Ці заходи, ймовірно, покликані запобігти втечі чи дезертирству все більш невдоволених чиновників", - зазначили у розвідці.

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Ситуація в Росії під час війни проти України - що треба знати

Влада РФ посилила обмеження на закордонні поїздки чиновників після того, як у 2014 році захопила український Крим.

РосЗМІ писали, що російським чиновникам та співробітникам держкомпаній пропонують "здати на зберігання" закордонні паспорти у спеціальний відділ за місцем роботи чи співробітникам Федеральної служби безпеки Росії.

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