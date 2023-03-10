При відмові здати закордонний паспорт документ буде анульовано.

У Росії співробітникам держкомпаній та чиновникам пропонують "здати на зберігання" закордонні паспорти.

Як повідомляє "Настоящее время", співробітникам держкомпаній пропонують здати документ на зберігання ФСБ або у спеціальний відділ за місцем роботи. Тим, хто цього не зробить, пропонують звільнитися.

В разі відмові здати закордонний паспорт співробітники ФСБ попереджають, що документ буде анульовано.

Відео дня

Примітно, що офіційного розпорядження про здачу закордонних паспортів немає.

Чинні закони та нормативи країни-агресора дозволяють обмежувати виїзд чиновникам та співробітникам держкомпаній, а також вилучати у них закордонні паспорти, якщо у них є доступ до держтаємниці. Крім того, обмеження на виїзд за кордон законодавчо прописані для військовослужбовців та тих, хто проходить альтернативну службу, а також для діючих і колишніх співробітників ФСБ протягом п'яти років після звільнення.

Правила виїзду за кордон для держслужбовців і чиновників почали посилювати в 2014 році, після анексії Криму. Тоді обмеження торкнулися переважно співробітників правоохоронних органів і суддів, їм, зокрема, рекомендувалося не відвідувати "недружні країни".

Війна в Україні та закриття кордонів для росіян

9 вересня 2022 року Рада Євросоюзу затвердила припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ. Рішення Ради ЄС набуло чинності 12 вересня 2022 року. Відтоді візовий збір для росіян виріс з 35 до 80 євро.

У вересні 2022 року дев'ять країн Європи відмовилися приймати у росіян документи на оформлення туристичних віз.

З 25 жовтня 2022 року Чехія закрила в'їзд росіянам за туристичними та студентськими візами.

17 січня 2023 року російським туристам перестали видавати багаторазові шенгенські візи. Після скасування угоди про спрощений візовий режим РФ з ЄС росіяни можуть розраховувати на візи тільки на період поїздки.

28 січня 2023 року стало відомо про те, що в Росії припинили оформлювати біометричні закордонні паспорти з терміном дії 10 років.

Вас також можуть зацікавити новини: