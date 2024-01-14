Глава Пентагону поки залишиться в лікарні.

На думку лікарів, міністру оборони США Ллойду Остіну може знадобитися додаткове перебування в клініці.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, передає Reuters. "Ми подивимося, коли його можна буде виписати, але, очевидно, вони поки вважають, що йому може знадобитися додаткове лікування... частиною якого є фізіотерапія", - розповів про ситуацію Кірбі.

За його словами, між президентом Джо Байденом і Остіном "підтримується регулярний зв'язок".

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Перед цим в Пентагоні повідомляли, що Остін залишається в клініці і знаходиться в хорошому стані, але конкретна дата виписки поки невідома.

Проблиски зі здоров'ям глави Пентагону

22 грудня 2023 року Ллойд Остін був госпіталізований в Національний військово-медичний центр ім. Уолтера Ріда в Меріленді для лікування раку простати. А 1 січня цього року він знову повернувся в клініку через виниклі ускладнення і з тих пір Остін знаходиться там.

Президент Джо Байден заявив, що довіряє Остіну, незважаючи на те, що глава Пентагону спочатку приховав від президента свою госпіталізацію, що викликало критику з боку багатьох законодавців.

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