Всі члени екіпажу залишилися живими.

У Тихому океані акули потопили катамаран Russian Ocean Way, який здійснював кругосвітню експедицію, проте три людини, що знаходилися на борту, не постраждали.

Як говориться на сайті проекту "По шляху російських навколосвітніх мореплавців", перший напад акул на катамаран було зафіксовано 4 вересня. Тоді пошкодження отримав задній лівий балон катамарана, після чого він повністю занурився у воду.

"Це акули кукі-каттери, їх багато в Кораловому морі, вони живуть там, де рифи. Про них трохи написано, і не було раніше таких прецедентів, тому що ніхто на такому вигляді судна, саме на балонах надувних, не плавав в цій акваторії. Вони перші, хто з цим зіткнувся", - прокоментували провал у Береговому штабі експедиції.

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5 вересня катамаран ще проплив приблизно 100 миль, проте ввечері його знову атакували акули, пошкодивши правий балон. В результаті нападу російський катамаран почав тонути, а екіпаж подав сигнал SOS. Через 45 хвилин учасників експедиції підібрав суховантаж Dugong Ace.

Навколосвітня експедиція почалася в липні 2021 року.

Напади акул на росіян

На початку літа російський турист загинув під час нападу акули в Червоному морі біля Хургади. Напад стався на очах у численних свідків. Пізніше рибалки вистежили і зловили цю акулу.

Хоча даний інцидент, звичайно, трагічний, але серед українців, цілком заслужено розлючених на всіх росіян в цілому, він викликав деяку зловтіху і масу жартів.

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