10 квітня 2010 року літак польського президента, в якому перебував сам глава держави Лех Качинський з дружиною і велика урядова делегація, розбився під Смоленськом.

Новий польський уряд своїм рішенням розпустив комісію, яка розслідувала причини авіакатастрофи Ту-154 під Смоленськом, в якій загинув президент країни Лех Качинський і ще 95 осіб, які були на борту.

"Це кінець брехні польського уряду, кінець витратам сотень мільйонів на діяльність, яка не має нічого спільного зі встановленням причин трагедії", - прокоментував рішення уряду заступник міністра оборони Цезар Томчик.

Згідно з розпорядженням Міноборони Польщі, члени розпущеної комісії до 18 грудня відзвітують за всю документацію, майно та обладнання, з якими вони працювали. При цьому буде створена група, яка оцінить роботу самої комісії.

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При цьому у статті видання Rzeczpospolita йдеться, що польська влада відмовиться від версій про провину РФ у катастрофі Ту-154 у 2010 році. Також видання повідомило, що на діяльність цієї комісії було витрачено 31 млн злотих.

Новий глава МВС Мацей Лашек також прокоментував це рішення: "Сьогодні смоленський міф закінчиться. Нам належить багато роботи, щоб пояснити людям, які повірили розповіді Антонія Мацеревича (глави підкомітету, який очолював розслідування - УНІАН) про ймовірний напад, і переконати людей, які піддалися брехні Мацеревича".

Він додав, що за час існування комісії на її роботу витратили 31 млн злотих, також був розбитий ще один Ту-154. "Державні гроші було витрачено на брехню", - підсумував міністр.

Розслідування авіакатастрофи під Смоленськом

10 квітня 2010 року літак польського президента, в якому перебував сам глава держави Лех Качинський з дружиною і велика урядова делегація, розбився при посадці на аеродромі "Північний" в Смоленську.

У 2011 році польський уряд оприлюднив доповідь, згідно з якою за катастрофу були відповідальні мало навчені польські пілоти, погана погода, невірні і запізнілі команди російських диспетчерів. А оснащення аеродрому в Смоленську не забезпечило умов для безпечної посадки літака.

Комісія, яку тепер розпускають, створена в 2016 році з ініціативи брата Леха Качинського - Ярослава Качинського, який перед цим не погодився з висновками держкомісії.

У звіті нового розслідування 2022 року йшлося, що Ту-154 зазнав аварії через вибух.

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