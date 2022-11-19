Водночас польський політик відмовився коментувати деталі, оскільки розслідування ще триває.

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети у польському селі Переводів є трагічним, проте війна є трагедією незрівнянно більшого масштабу.

Як повідомляє RMF24, Качинський наголосив, днями в Польщі сталася драматична подія, оскільки вважалося, що на території країни впала російська ракета.

"Буквально три дні тому ми мали драматичну – здавалося, дуже драматичну, оскільки спочатку вважалося, що це була російська ракета – подію в нашій країні. Впало щось, що було описано як ракета, але ракета з боєголовкою", – наголосив Качинський.

Відео дня

Водночас польський політик відмовився коментувати деталі, оскільки розслідування ще триває. Він зазначив, що все вказує на те, що це була ракета, випущена українською стороною в оборонних цілях, і що, можливо, частина цієї ракети впала на території Польщі.

"Це просто інцидент, трагічний інцидент, тому що загинуло двоє людей. Ми маємо справу з трагедією, але ця війна – трагедія незрівнянно більшого масштабу, і ця війна на наших кордонах", – додав Качинський.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада на території Польщі впала ракета. Внаслідок інциденту загинули двоє людей. Це сталося під час масованого ракетого удару Росії по території України, тому спершу припустили, що це була російська ракета.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і воєначальниками президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак того, що ракетна атака була навмисним нападом. Він додав, що є висока ймовірність того, що ця ракета була випущена українською ППО.

Водночас голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Якуб Кумох зазначив, що подія з падінням ракети в Переводові не призвела до виникнення напруги між польською та українською владою. Варшава прагнула в першу чергу визначити, чи була атака навмисною.

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