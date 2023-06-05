Ріші Сунак також просував кандидатуру міністра оборони Великої Британії в ході зустрічей на саміті "Великої сімки" в Хіросімі минулого місяця.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скористається своєю поїздкою до Вашингтона цього тижня, щоб переконати президента США Джо Байдена підтримати призначення британського міністра оборони Бена Воллеса на пост генерального секретаря НАТО.

Про це пише The Telegraph. Сунак проведе у Вашингтоні два дні і зустрінеться з президентом США в Білому домі.

Вони обговорять співпрацю країн у сфері економіки, торгівлі, науки і техніки. Також очікується підписання угоди про мільярдні інвестиції в бізнес у Великій Британії. Лідери країн також обговорять способи регулювання штучного інтелекту.

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Британське видання зазначає, що Воллес популярний у США завдяки своїй центральній ролі в створенні міжнародної коаліції на підтримку України. Він також збільшив витрати Великої Британії на оборону до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб до кінця десятиліття вони досягли 3%.

Минулого місяця Сунак також просував кандидатуру міністра оборони Великої Британії в ході зустрічей на саміті "Великої сімки" в Хіросімі.

Тим часом, пише The Telegraph, у Лондоні побоюються, що французи й німці об'єднаються, щоб спробувати перешкодити британцеві отримати цю вищу посаду в НАТО. Імовірно, вони вирішать підтримати першу жінку-генсека замість Воллеса.

Ще одним кандидатом на пост глави НАТО вважається прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка в понеділок також зустрічається з Байденом.

Але, як пише британське видання, вона управляє країною, яка витрачає на оборону менше цільового показника в 2% ВВП, а загальна чисельність Збройних сил становить менше 20 тисяч осіб. "Я не впевнений, який сигнал це пошле країнам про цільовий рівень в 2 відсотки", - сказало високопоставлене джерело в уряді Британії.

Генсек НАТО - хто очолить Альянс

Нагадаємо, повноваження чинного генерального секретаря НАТО норвежця Єнса Столтенберга закінчуються у вересні цього року. Він займає цей пост з 2014 року.

Раніше Бен Воллес вже заявляв, що зацікавлений в посаді генерального секретаря Західного оборонного Альянсу, коли вона стане вакантною у вересні.

Минулого місяця Воллес зізнався німецьким ЗМІ, що хотів би стати генеральним секретарем НАТО. "Я завжди говорив, що це буде хороша робота. Це робота, яку я хотів би отримати. Але я також люблю роботу, якою займаюся зараз", - говорив британський міністр оборони.

Востаннє представник Великої Британії очолював Альянс в період 1999-2003 років - ним був колишній міністр оборони країни Джордж Робертсон. Потім генсеками НАТО були екс-глава МЗС Нідерландів Яп де Хоп Схеффер (2004-2009) і екс-прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен (2009-2014).

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