Новий глава НАТО повинен мати досвід роботи в якості глави уряду, а також бажано, щоб новим генсеком стала жінка, оскільки досі всі генеральні секретарі НАТО були чоловіками.

Наступним генеральним секретарем НАТО після того як Єнс Столтенберг покине свій пост, може стати прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Як зазначає Politico, генсеком військового альянсу стає представник європейської країни, але він повинен бути затверджений Вашингтоном. У цьому контексті видання посилається на повідомлення Білого Дому про те, що Джо Байден прийме Фредріксен 5 червня, щоб обговорити зв'язки між двома країнами, роботу союзників НАТО щодо зміцнення трансатлантичного партнерства, підтримку України та інші питання.

За даними Politico, це дає підстави припускати, що Фредріксен стане новим главою НАТО після закінчення терміну повноважень Єнса Столтенберга. Однак Столтенберг може залишитися ще на кілька місяців, якщо члени Альянсу не зможуть домовитися про нового керівника.

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Politico зазначає, що Фредріксен відповідає ряду вимог, що пред'являються до кандидата на пост генерального секретаря військового альянсу. По-перше, передбачається, що новий глава НАТО матиме досвід роботи в якості глави уряду, а по-друге, бажано, щоб новим генсеком стала жінка, оскільки досі всі генеральні секретарі НАТО були чоловіками.

У той же час Данія розглядається як центральна країна НАТО, що підтримує Україну, але не настільки Радикальна, як деякі держави Східної Європи.

Тим часом наголошується, що главою НАТО вже був одного разу датчанин. Колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен очолював альянс до Столтенберга, з 2009 по 2014 роки, так що призначення представника Данії може викликати невдоволення деяких країн.

Крім того, невідомо, чи зможе Фредріксен піти з поста прем'єр-міністра Данії, пише Politico.

Видання також зазначає, що сама Фредріксен спростувала домисли про зміну посади, коли в квітні заявила, що не претендуватиме на посаду генерального секретаря НАТО.

У публікації також підкреслюється, що, хоча Фредріксен може бути сильним кандидатом, у неї є і гідні суперники, такі як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас також розглядалася в якості можливого кандидата, але в багатьох західноєвропейських країнах її вважають занадто жорсткою.

Посада генсека НАТО

На даний момент генеральним секретарем НАТО є колишній прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг, який обіймає цю посаду з 2014 року. Однак він заявив, що планує покинути свій пост генерального секретаря НАТО після закінчення терміну його повноважень у жовтні.

До нього генсеком НАТО були екс-прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен (2009-2014), колишній глава МЗС Нідерландів Яп де Хоп Схеффер (2004-2009), колишній міністр оборони Великобританії Джордж Робертсон (1999-2003).

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