Половина генераторів вже в дорозі, решту передадуть у січні.

Об'єднані Арабські Емірати відправлять в Україну близько 2500 побутових електрогенераторів, з яких половину передадуть найближчим часом. Про це повідомляє державне інформагентство WAM.

Побутові генератори потужністю від 3,5 до 8 кіловат планують передати цивільним особам, які постраждали від "триваючої кризи в Україні, яка порушила енергетичну інфраструктуру і викликала перебої в подачі електроенергії".

"Ця допомога Україні виникає з віри ОАЕ у важливість людської солідарності, особливо в разі конфлікту, і є частиною постійних зусиль країни щодо пом'якшення гуманітарних наслідків української кризи", – заявила міністр міжнародного співробітництва Рим бінт Ібрагім Аль-Хашемі.

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Стверджується, що близько 1200 генераторів вже були відправлені до Польщі, решту – привезуть до січня. Поставка генераторів здійснюється в рамках пакету гуманітарної допомоги в розмірі 100 млн доларів США, виділеної урядом ОАЕ цивільному населенню України.

Проблеми з електроенергією в Україні

З 10 жовтня російська армія веде кампанію з цілеспрямованого руйнування енергетичної інфраструктури України. В результаті серії масованих ракетних ударів були пошкоджені всі українські ТЕС і ГЕС, а також розподільні мережі.

В даний час в енергосистемі України спостерігається значний дефіцит електроенергії, через що в країні діють віялові графіки і застосовуються екстрені відключення світла.

Одним з найбільш проблемних є столичний регіон, де застосовуються найжорсткіші графіки відключень.

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