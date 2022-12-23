Зберігаються певні обмеження в системі передачі електроенергії.

Станом на 23 грудня дефіцит електроенергії у системі після останньої російської атаки на енергосистему України дещо зменшився, проте залишається суттєвим.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", в той же час зберігаються певні обмеження в системі передачі електроенергії, викликані ушкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв'язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

"На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, проте залишається суттєвим. Працюють всі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

"Ремонти на об'єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні і масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу. "Укренерго", генерація і оператори систем розподілу роблять все можливе для поліпшення ситуації з електропостачанням в країні", - повідомила компанія.

Спроби Росії знищити енергосистему України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

19 грудня Росія атакувала Київ і область дронами. Столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів Shahed. Ворог випустив 23 безпілотники.

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