Енергетики просять не включати в розетку все й одразу, адже ситуація загалом залишається складною.

Ситуація з електропостачанням в Києві за останню добу "дещо посунулася" в бік поліпшення, але все ще залишається критичною. Про це розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста", – написав він у своєму Фейсбуці.

За словами Коваленка, поліпшенню ситуації в енергосистемі посприяла тепла погода.

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"Та все одно попрошу бути акуратними із використанням техніки і не включати в розетку все одразу", – звернувся він до киян.

Пошкодження енергосистеми столиці

Після серії масованих ударів по енергетичних об'єктах, які російська армія завдавала протягом трьох останніх місяців, в столичному регіоні виникли значні проблеми зі стабільністю енергосистеми.

Через гострий дефіцит електрики міська влада Києва вирішила тимчасово призупинити роботу наземного електротранспорту. Його замінили автобусами.

Ситуація зі світлом у столиці сьогодні настільки складна, що це видно навіть на знімках з космосу.

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