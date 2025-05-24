Американський президент оголосив про обмін, коли процес навіть ще не розпочався.

Попри найсуворішу секретність з боку Києва, президент США Дональд Трамп вирішив першим публічно заявити про масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. При цьому на момент публікації цієї заяви обмін ще навіть не почався, отже сотні людей були під загрозою через дії американського лідера, пише Politico.

У п’ятницю Україна та Росія розпочали найбільший з початку повномасштабної війни обмін військовополоненими — загалом планується звільнити 1000 осіб. Перший етап охопив 390 полонених і мав пройти в суворій таємниці. Сьогодні звільнили ще 307 українців. Але за кілька годин до початку першого обміну Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social повідомлення:

"Щойно між Росією та Україною було завершено великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаємо обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого???"

Однак на той момент обмін ще навіть не почався. Український чиновник на умовах анонімності прокоментував дії Трампа так:

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"Трамп хотів першим повідомити про це. На щастя, поспішний пост Трампа не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні події, бо з росіянами ніколи не можеш бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога".

Україна тримала інформацію в секреті, побоюючись за безпеку 270 військових та 120 цивільних, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю. Несподіване публічне оголошення викликало занепокоєння в Києві через ризик зриву операції чи потенційної атаки з боку Росії, яка в минулому використовувала подібні можливості для маніпуляцій і дезінформації.

Попри цей інцидент, міністр оборони України Рустем Умєров подякував Трампу за посередництво, зазначивши, що його участь допомогла розблокувати діалог, якого не було три роки.

На тлі звільнення полонених у Чернігові сотні родин зібралися в очікуванні, сподіваючись побачити своїх рідних. Радість і сльози зустрічей змішувались із болем втрати і тиском невизначеності — не всі знайшли своїх близьких у автобусах із виснаженими, постарілими солдатами.

Україна продовжує готуватися до наступних етапів обміну, хоча Росія у відповідь завдала масованих атак, випустивши 250 дронів і 14 балістичних ракет.

Тим часом понад 8000 українців досі залишаються в російських тюрмах — і їхні родини чекають, що наступна новина про звільнення не стане політичним постом, а справжнім кроком до свободи.

Обмін полоненими

23 травня Україна в рамках домовленостей з Росією про обмін "1000 на 1000" повернула з полону 390 військовослужбовців та цивільних. Йдеться про 270 військовослужбовців Сил оборони, яких взяли в полон на різних напрямках у різні роки повномасштабного вторгнення, та про 120 цивільних осіб.

24 травня ще 307 українських захисників повернулися додому з російського полону. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині.

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