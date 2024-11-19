Речник відомства зазначив, що Штати адаптують та коригують військову та іншу підтримку України.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не змінювали свою політику щодо застосування Україною далекобійної зброї американського виробництва для атак вглиб РФ.

"Сьогодні я не маю жодних оновлень політики. Як відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії США зібрали коаліцію з понад 50 країн, щоб надати допомогу Україні та притягнути Росію до відповідальності за її дії", – сказав він на брифінгу.

За словами Міллера, Штати адаптують та коригують військову та іншу підтримку України, коли це доречно.

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"Але у мене немає жодних політичних новин, про які я можу говорити сьогодні", – додав речник.

Коментуючи звинувачення РФ у ескалації, Міллер наголосив, що це Кремль залучив 11 000 солдатів з Північної Кореї для війни у центрі Європи. На думку представника Держдепу, саме це є серйозною ескалацією, оскільки Росія залучила армію азійської країни до конфлікту в Європі. У зв'язку з цим Міллер повторив заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, що відповідь Вашингтона на це буде твердою.

Обмеження на удари далекобійною зброєю - що відомо

Днями New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії. Американські офіційні особи заявили, що ракети, ймовірно, будуть розгорнуті, принаймні спочатку, проти об'єднаних російських і північнокорейських військ на території, захопленій Україною в Курській області на півдні Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США щодо дозволу на удари вглиб РФ може стати вирішальним для України.

Варто додали, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан попереджав, що однозначно про дозвіл можна буде сказати тоді, коли ці ракети полетять у бік Росії.

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