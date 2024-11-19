Рішення про застосування ATACMS може стати сигналом для європейських союзників, щоб надати Києву більше можливостей для розгортання Storm Shadow.

Україна тепер матиме можливість завдавати ракетних ударів по цілях у Курській області РФ, де контролює понад 1000 квадратних кілометрів території. Застосування американських далекобійних ракет ATACMS дозволить знищувати склади зброї, боєприпасів, лінії постачання та військові бази противника, що значно посилить позиції українських військ на передовій, пише The Guardian.

Напередодні інавгурації Дональда Трампа у січні цей крок може бути способом зміцнити військову міць України, поки її не змусять брати участь у мирних переговорах. Окрім того, надання такої зброї здатне позитивно вплинути на моральний дух українців у складний час.

Очікується, що Росія найближчим часом здійснить масштабний наступ для повернення Курської області, можливо, за підтримки військових підрозділів із Північної Кореї. Однак ATACMS не є "чарівною паличкою": українська армія стикається з серйозними викликами, зокрема дефіцитом людських ресурсів, через що країна змушена активізувати мобілізацію.

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Роль Storm Shadow та іншої зброї

Президент Байден поступово розширював перелік далекобійного та високотехнологічного озброєння, доступного Україні. На ранніх етапах війни США передали системи HIMARS, які вражають цілі на відстані до 80 км.

Протягом останніх місяців також обговорювалася можливість використання ракет Storm Shadow, які мають схожі характеристики з ATACMS. Франко-британські ракети великої дальності оснащені американською системою наведення, тому їх застосування залежить від узгодження з Вашингтоном. Рішення про передачу ATACMS може стати сигналом для європейських союзників, щоб надати Києву більше можливостей для розгортання Storm Shadow (у Франції відомих як Scalp).

Ці ракети здатні пробивати укріплення та завдавати ударів по аеродромах із високою точністю, що робить їх важливим інструментом для зміцнення обороноздатності України.

Далекобійні удари по Росії

Днями New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії. Американські офіційні особи заявили, що ракети, ймовірно, будуть розгорнуті, принаймні спочатку, проти об'єднаних російських і північнокорейських військ на території, захопленій Україною в Курській області на півдні Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення США щодо дозволу на удари вглиб РФ може стати вирішальним для України.

Варто додали, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан попереджав, що однозначно про дозвіл можна буде сказати тоді, коли ці ракети полетять у бік Росії.

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