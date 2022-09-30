Їх головним мотивом були патріотичні почуття по відношенню до Росії.

ФБР пред'явило подружжю, майору медичної служби США Джеймі Лі Генрі і її дружині, лікарю Ганні Габрієлян, звинувачення в змові з метою передачі секретної інформації російській владі.

Вони планували передати Росії конфіденційну інформацію про пацієнтів американського військового госпіталю та деяку іншу інформацію, повідомляє Бі-бі-сі.

Агенту ФБР, який дДіяв під прикриттям, вони повідомили, що їх головним мотивом були патріотичні почуття по відношенню до Росії.

Відео дня

Адвокати обвинувачених, а також російські представники з коментарями поки не виступали.

Майор Генрі стала першим відомим діючим офіцером армії США, який заявив, що є трансгендером, після того, як в 2015 році їй було офіційно дозволено змінити ім'я і стать. У тому ж році Генрі і Габріелян одружилися.

В обвинувальному акті, переданому до суду Балтімора, штат Меріленд і оголошеному в четвер, Джеймі Лі Генрі і Ганна Габріелян звинувачуються в змові з метою передачі конфіденційної медичної інформації російській владі.

За словами прокурорів, ця пара з патріотичних міркувань хотіла допомогти російському уряду "отримати інформацію про стан здоров'я осіб, що мають відношення до армії і уряду США".

Майор Генрі служила на великій військовій базі Форт-Брегг в Північній Кароліні. В обвинувальному акті говориться, що вона мала намір використовувати своє право доступу до секретної інформації, щоб ознайомитися з медичними картами пацієнтів госпіталю в Форт-Брегг, а також іншого неназваного медичного закладу.

Лікар Габріелян, у свою чергу, працювала в лікарні Джонса Хопкінса в Балтіморі і, імовірно, кілька місяців тому, вже після початку військового вторгнення Росії в Україну, запропонувала російському посольству у Вашингтоні свою допомогу.

У середині серпня з нею зв'язався чоловік, який стверджував, що є співробітником російського посольства, проте насправді це був таємний агент ФБР.

Під час їхньої зустрічі, як сказано в обвинувальному акті, лікар Габріелян заявила агенту, що "рухома почуттям патріотизму по відношенню до Росії, вона готова надати їй будь-яку допомогу, навіть якщо це означатиме для неї звільнення або в'язницю".

Габріелян звинувачується в тому, що залучила до змови свою дружину і повідомила агенту, що має доступ до медичної інформації на американській військовій базі і знає, як ведеться підготовка військових, які надають допомогу Україні.

В ході нової зустрічі, яка відбулася того ж дня, вже майор Генрі повідомила агенту під прикриттям, що нею теж рухає почуття патріотизму по відношенню до Росії і що вона готова вступити до лав російських збройних сил.

При цьому майор висловила побоювання з приводу можливого порушення американського Закону про мобільність і підзвітність медичного страхування, в чому, власне, цю пару тепер і звинувачують.

Однак у лікаря Габріелян таких побоювань, судячи з усього, не було, і вже в кінці серпня вона передала агенту частину секретної інформації.

Російські шпигунство і пропаганда

В останні кілька років в низці країн світу виявляли російських шпигунів. За цим послідував скандал з висилкою російських дипломатів з кількох європейських країн.

Так, у серпні в Німеччині спрогнозували посилення російської пропаганди і шпигунства. Очікується, що російська пропаганда намагатиметься дестабілізувати настрої в німецькому суспільстві і в ЄС в цілому.

Вас також можуть зацікавити новини: